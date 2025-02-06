Sinan Ateş Cinayeti Davasında Yeni Duruşma

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(ANKARA) – Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı ana davadan dosyası ayrılan sanıklar Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılanmasına başlandı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Aykal, müştekiler Sinan Ateş'in eşi, annesi, kız kardeşleri ile cinayet sırasında Ateş'in yanında bulunan müşteki Selman Bozkurt ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Serdar Öktem'in hazır bulunmadığı duruşmada, yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Duruşmada, 22 sanıklı Sinan Ateş cinayeti davasından, "cep telefonları incelenemediği" gerekçesiyle dosyaları ayrılan Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal'ın, telefon şifrelerinin çözülmesi için ABD'den istenen talebe henüz cevap gelmediği belirtildi.

Duruşmada söz verilen, olay tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan sanık Aykal, hakkındaki suçlamaları reddetti. Tutuklu sanık Aykal ve avukatı, tahliye talebinde de bulundu.

Sanık Serdar Öktem'in avukatı da müvekkilinin hasta olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadığını belirtti.

Polislerin tanık olarak dinlenmesi talebi reddedildi

Ateş ailesinin avukatları, Sinan Ateş soruşturmasında görev alan bazı polislerin tanık olarak dinlenmelerini istedi. Avukatlar, cinayete ilişkin ilk soruşturmayı yürüten dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Oben Özay ile dönemin Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner'in tanık olarak dinlenilmesini istedi. Mahkeme heyeti, talebin reddine karar verdi.

Ara karar

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanık Aykal'ın tahliyesine, Aykal hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Duruşmaya, 26 Haziran'da devam edilecek.

İki sanığın dosyası, duruşmalarda cep telefonu şifrelerini vermedikleri için ayrılmıştı

İki sanığın dosyası, duruşmalarda cep telefonu şifrelerini vermedikleri için ayrılmıştı. Sanıklar duruşmalarda, heyetin sorularına rağmen "şifremi hatırlamıyorum" şeklinde beyanlarda bulunmuştu. İddianamede, sanık Serdar Öktem'in, is¸tirak halinde is¸lenen suc¸a yardım eden fail olarak tasarlayarak kasten o¨ldu¨rme suc¸undan sorumlu olduğu belirtilmişti. Cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen Tolgahan Demirbaş'a, olaydan önce Sinan Ateş'in cep telefonu ve ev adresini verdiği öne sürülen sanık dönemin cinayet büro amiri Mustafa Ensar Aykal, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçlarından yargılanıyor.