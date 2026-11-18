Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dosyası ayrılan sanık Mustafa Ensar Aykal ile Ateş'e ait kişisel bilgileri temin ettikleri ve olaya karışanların gizlenmesine yardımcı oldukları öne sürülen 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Gürsel Horat ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, maktulün eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, ablaları Selma Ateş ve Sevda Ateş de hazır bulundu.

Mahkeme başkanının sanık savunmalarının alınacağını bildirmesi üzerine söz alan tutuksuz sanık Gürsel Horat, önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, Horat'ın savcılıktaki savunmasını okudu. Gürsel Horat, söz konusu ifadesinde, olay tarihinde Esenboğa Havalimanı'nda yolcu hizmetleri memuru olarak çalıştığını belirterek, eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın talebi üzerine Sinan Ateş'in havalimanındaki seyahat bilgilerini sorgulayıp bilgisayar ekranının görüntüsünü paylaştığını anlattığı yer aldı.

"O helva bizim evimizde kavruldu"

Duruşmada söz alan maktul Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ise yargılama sürecinin uzamasından şikayet edildiğini belirterek, "Avukat dosyadan sıkıldıklarını söylüyor, biz sıkılmıyoruz. O helva bizim evimizde kavruldu. Biz her gün kilometrelerce yol geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık avukatlarının bilirkişi Y.V'nin dinlenilmesi, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ile ana davadan tutuklu sanıklar Doğukan Çep ve Eray Özyağcı'ya ait cep telefonlarının inceleme yapılmak üzere ABD'ye gönderilmesi taleplerinin reddedilmesini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına ve diğer taleplerin reddine hükmederek duruşmayı 2 Nisan 2027'ye erteledi.

Davanın geçmişi

Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada 2 Ekim 2024'te kararını açıklayan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, "tetikçi" Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt'u, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme ayrıca Özyağci'ye "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

"Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanık Alper Atay'ı da "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatine karar veren mahkeme, sanık Günay hakkında "suçluyu kayırma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına hükmetmişti.

Mahkeme, Öktem ve Aykal'ın dosyasını ayırmıştı

Mahkeme, sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", Aykal hakkında ayrıca "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar vermişti. Buna gerekçe olarak, sanıkların cep telefonlarının incelenebilmesi için ABD'ye yazı yazılarak telefon şifrelerinin istenmesi gösterilmişti.

Öte yandan, Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek ve cinayetin ardından olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan Burak Kılıç, Suat Yılmazzobu, Gürsel Horat ve görevden uzaklaştırılan Komiser Talha Atalay'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında da Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinin talebi üzerine, dosyanın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı ana dava dosyasından ayrılan Aykal ve Öktem'in yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar vermişti.

Birleştirme kararının ardından dosyada yargılanan sanıkların sayısı 10'a yükselmişti ancak mahkeme, sanık Serdar Öktem'in 6 Ekim'de İstanbul'da öldürülmesinin ardından dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Böylelikle dosyada yargılanan sanıkların sayısı 9 oldu.