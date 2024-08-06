Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcıları hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcıları hakkında suç duyurusunda bulundu

Sinan Ateş\'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcıları hakkında suç duyurusunda bulundu

Suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ateş, ifade vermeye gitmesi gerektiğini belirtirken, duruşmada verdiği beyanların dikkate alınması ve ifade vermesi gereken kişilerin İzzet Ulvi ve Semih olduğunu söyledi.

06.08.2024 16:42
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(ANKARA) - Suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ateş, "İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle..." dedi.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, X hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Ateş'in açıklaması şöyle:

"İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle... 'İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa o kadar şeref ve onur sahibi olur.' — George Bernard Shaw"

Kaynak: ANKA

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