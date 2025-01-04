Sinan Beştaş: Otizmli Bireylerin Topluma Kazandırılması Gerekiyor - Son Dakika
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Sinan Beştaş: Otizmli Bireylerin Topluma Kazandırılması Gerekiyor

Sinan Beştaş: Otizmli Bireylerin Topluma Kazandırılması Gerekiyor

Siirt'te otizm tanısı konulmuş Sinan Beştaş, özel eğitim merkezinde destek personeli olarak çalışıyor. Sinan, toplumda otizmli bireylere karşı daha hoşgörülü olunması gerektiğini vurguluyor ve kendi deneyimlerini paylaşıyor.

04.01.2025 12:18  Güncelleme: 12:20
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SİİRT'te 10 yaşında otizm tanısı konulan Sinan Beştaş (30), 2017 yılında aldığı teklif ile eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde destek personeli olarak çalışıyor. Beştaş, "İşe gelemediğim gün beni arayıp, soruyorlar. Hepimiz bu toplumun bir parçasıyız, lütfen bize farklı gözle bakmayın. İstediğimiz her şeyi başarırız" dedi.

Siirt'te yaşayan Sinan Bektaş'a, 2005 yılında otizm tanısı konuldu. Kentteki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan Sinan, son olarak 2017 yılında eğitim gördüğü kurumun teklifi ile destek personeli olarak işe başladı. Çalıştığı kurumda çok sevildiğini belirten Beştaş, "2019 yılında evlendim, 1 çocuğum var, iki yaşında, ismi Asya. Çalışmayı seviyorum, müzik dinlemeyi seviyorum. 2017 yılından beridir çalışıyorum. Çalışırken insanlar, benden çok memnun ve beni çok seviyorlar. İşe gelemediğim gün beni arayıp, soruyorlar. Hepimiz bu toplumun bir parçasıyız, lütfen bize farklı gözle bakmayın. İstediğimiz her şeyi başarırız" dedi.

'OTİZMLİ BİREYLERİN TOPLUMDAN AYRILMAMASI GEREKİYOR'

Kurum müdürü Fehim Alakaşlı da "2015 yılında kendisi ile tanıştık. 2015 ile 2017 yılında kendi kurumumuzda eğitime aldık. 2017 yılında kendisini sosyal beceriler konusunda biraz eksiklikleri olduğu için kendisine iş teklifinde bulunduk. Burada çalışıp, topluma karışırsa daha iyi olacağını düşündük. Bu nedenle kendisine iş teklifinde bulunduk, kendisi de kabul etti. 2017 yılından birlikte, 8 yıllık bir birlikteliğimiz var. Gerek veliler gerekse personeller arasında sevilen bir sima oldu. Herkesle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Gerektiği zaman öğrencilere yardımcı oluyor, gerektiğinde bize ve velilere yardımcı oluyor. Sinan'a burada joker desek, yerinde olur. Sinan gerektiği zaman çay dağıtıyor, gerektiğinde velilere yemek dağıtıyor. Bazen temizlik görevlilerimiz zora girdiğinde, onlara da yardımcı oluyor. Sinan'ı topluma kazandırdık. Normal bir birey gibi aile reisliği yapıyor ve çocuğuna güzel bir babalık yapıyor. Otizmli bireylerin toplumdan ayrılmaması gerekiyor. Topluma kazandırılması gerekiyor. Onları, normal bir birey olarak kabul etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'ONLAR BİZİM BİR PARÇAMIZ'

Sinan ile aynı kurumda çalıştığını belirten Psikolog Deniz Öztanık ise otizmli kişilerin dışlanmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Yaklaşık üç aydır Sinan beyle çalışıyorum. Sinan beyle çalışmak çok güzel bir duygu. Sinan beyle çalıştıktan sonra hoşgörümün daha fazla geliştiğinin farkına varabildim. Umarım onun gibi bu tarz farklılıklara sahip bireyler topluma kazandırılır ve toplumumuzda yer alırlar. Bu şekilde farklılıklara sahip bireyleri lütfen toplumumuzda dışlamayalım. Onlar da bizim bir parçamız ve onları da topluma kazandıralım."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sinan Beştaş: Otizmli Bireylerin Topluma Kazandırılması Gerekiyor - Son Dakika

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