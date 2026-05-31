Sinanpaşa\'da Kaza: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin ağaca çarpması nedeniyle 4 kişi yaralandı.
A.T. (37) idaresindeki 35 CLH 324 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak karayolunda seyir halindeyken ilçenin Düzağaç beldesi mevkiinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile R.T. (61), Ç.T. (26) ve E.N.T. (21) kentteki değişik hastanelere kaldırıldı.
