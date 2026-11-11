Şinasi Bozatlı'nın Inside Out sergisi CerModern'de açıldı, 20 Aralık'a kadar sürecek. - Son Dakika
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Şinasi Bozatlı'nın Inside Out sergisi CerModern'de açıldı, 20 Aralık'a kadar sürecek.

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Şinasi Bozatlı\'nın Inside Out sergisi CerModern\'de açıldı, 20 Aralık\'a kadar sürecek.
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Şinasi Bozatlı'nın 46 yıllık sanat kariyerinden izler taşıyan Inside Out sergisi CerModern'de ziyarete açıldı. Sergide sanatçının yeni resim ve heykelleri ile gökyüzü, deniz ve Venedik, İstanbul, New York siluetlerini konu alan çalışmaları 20 Aralık'a kadar görülebilecek.

Sanatçı Şinasi Bozatlı'nın 46 yıllık sanat yolculuğundan eserlerin yer aldığı "Inside Out" sergisi, CerModern'de sanatseverlerle buluştu.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, sergide, Bozatlı'nın farklı dönemlerine ait eserleriyle yeni resim ve heykelleri yer alıyor. Sanatçının gökyüzü, deniz ve ufuk çizgisinden ilham aldığı çalışmalarının yanı sıra Venedik, İstanbul ve New York'un siluetlerini konu alan eserleri de sergileniyor.

Sanat eğitimine Türkiye'de başlayan ve 1986'da Viyana'ya yerleşen Bozatlı'nın eserlerinde Hitit uygarlığından farklı kent ve kültürlere uzanan izler bulunuyor.

Açılışta konuşan CerModern Sanat Yönetmeni Zihni Tümer, serginin sanatçının isteği üzerine 10 Kasım'da açıldığını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı. Bozatlı ise eserlerinde sıklıkla kullandığı mavinin kendisi için sonsuzluğu, huzuru ve gökyüzüyle denizin birleşimini simgelediğini belirtti.

"Inside Out" sergisi, 20 Aralık'a kadar CerModern'de ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şinasi Bozatlı'nın Inside Out sergisi CerModern'de açıldı, 20 Aralık'a kadar sürecek. - Son Dakika
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