Sınav Hatası TBMM'ye Taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sınav Hatası TBMM'ye Taşındı

Sınav Hatası TBMM\'ye Taşındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gülcan Kış, 2026 MEB sınavında 2025 yılı ağırlıklarının kullanılmasını meclise sundu.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sonuçlarının hesaplanmasında 2026 yılı yerine 2025 yılına ait soru ağırlıklarının kullanılmasını TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Kış, "2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı puanlarının hesaplanmasında 2025 yılına ait soru ağırlıklarının kullanılmasına neden olan hata hangi aşamada ve nasıl meydana gelmiştir?" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sonuçlarının hesaplanmasında 2026 yılı yerine 2025 yılına ait soru ağırlıklarının kullanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sundu.

Kış, önergesinin gerekçesinde, ÖSYM'nin dün yaptığı açıklamayı hatırlatarak, 80 sorudan oluşan Akademi Giriş Sınavı Testi'nde yer alan altı alt testin soru ağırlıklarının hesaplanmasında 2026 yılı yerine 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığının kabul edildiğini ve puanların yeniden hesaplanacağının duyurulduğunu aktardı.

Kış, önergesinde, "Yüz binlerce adayın mesleki geleceğini doğrudan etkileyen merkezi bir sınavda, bir önceki yıla ait ağırlıkların kullanılarak puan hesaplanması ve bu hatanın sonuçların açıklanması aşamasına kadar tespit edilememesi, sınav güvenliği ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının denetim mekanizmaları açısından ciddi soru işaretleri yaratmıştır. Bir adayın dahi puanının veya sıralamasının hatalı hesaplanması, yıllarca emek veren adaylar bakımından telafisi güç sonuçlara yol açabilecek niteliktedir" ifadelerine yer verdi.

"HATALI HESAPLAMA SONUCUNDA PUANI DEĞİŞEN ADAY SAYISI KAÇTIR?"

CHP'li Kış, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı puanlarının hesaplanmasında 2025 yılına ait soru ağırlıklarının kullanılmasına neden olan hata hangi aşamada ve nasıl meydana gelmiştir? Söz konusu hata ne zaman ve kim tarafından tespit edilmiştir? Hatalı hesaplama sonucunda puanı değişen aday sayısı kaçtır? Yeniden hesaplama sonucunda puanı artan ve azalan aday sayıları ayrı ayrı kaçtır? Adayların puanlarında meydana gelen en yüksek artış ve en yüksek düşüş kaç puandır? Yeniden hesaplama sonucunda adayların başarı sıralamalarında değişiklik meydana gelmiş midir? Meydana gelmişse sıralaması değişen aday sayısı kaçtır ve bir aday bakımından gerçekleşen en yüksek sıralama değişikliği kaç basamaktır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında sınav sonuçları kamuoyuna açıklanmadan önce uygulanan kontrol, doğrulama ve denetim süreçleri nelerdir? 2025 yılına ait ağırlıkların kullanılması bu kontroller sırasında neden tespit edilememiştir? Söz konusu hataya ilişkin idari inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Hatanın oluşmasında veya sonuçlar açıklanmadan önce tespit edilememesinde sorumluluğu bulunan personel ve yöneticiler hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır? Son beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavlarda, sonuçların açıklanmasının ardından puanların yeniden hesaplanmasını veya sonuçların düzeltilmesini gerektiren kaç hata yaşanmıştır? Bunlar hangi sınavlarda ve hangi nedenlerle meydana gelmiştir? Bu olayın ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen diğer merkezi sınavların puan hesaplama sistemleri geriye dönük veya bağımsız bir denetime tabi tutulacak mıdır? Benzer hataların tekrar yaşanmaması için hangi ilave kontrol ve denetim mekanizmaları hayata geçirilecektir?"

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Milletvekili, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınav Hatası TBMM'ye Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Suudi Arabistan’a nükleer anlaşma için İsrail şartı Trump'tan Suudi Arabistan'a nükleer anlaşma için İsrail şartı
Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp
Üsküdar Belediyesi seçimlerinde yeni gelişme Valilik görevlendirme yaptı Üsküdar Belediyesi seçimlerinde yeni gelişme! Valilik görevlendirme yaptı
Şerife’nin katilinden dehşete düşüren ifade: Konuşmak istemediği için öldürmüş Şerife'nin katilinden dehşete düşüren ifade: Konuşmak istemediği için öldürmüş
Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı Saldırgan kadının hapsi istendi Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı! Saldırgan kadının hapsi istendi
Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti

11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:49
Fenerbahçe Lyon’u sadece Şampiyonlar Ligi’nden etmedi Fransız ekibinde büyük kriz
Fenerbahçe Lyon'u sadece Şampiyonlar Ligi'nden etmedi! Fransız ekibinde büyük kriz
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
09:55
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 11:09:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Sınav Hatası TBMM'ye Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement