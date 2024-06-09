Mardin'de sınava yetişemeyen öğrenci polis ekipleri tarafından okula yetiştirildi - Son Dakika
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Mardin'de sınava yetişemeyen öğrenci polis ekipleri tarafından okula yetiştirildi

Mardin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girmek için gelen bir öğrenci, sınav giriş belgesini unutunca polis ekipleri tarafından okula yetiştirildi. Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, öğrenciyi en yakın kırtasiyeye götürüp, sınav giriş belgesini çıkarmasını sağladı. Sınava 3 dakika kala öğrenci, polis tarafından okula yetiştirildi.

09.06.2024 14:32
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MARDİN'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girmek içing elen ancak giriş belgesini unutan öğrenci, sınava 3 dakika kala polis ekipleri tarafından okula yetiştirildi.

YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye giren öğrenciler için Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, görevlendirildi. Sınava girmek için Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi'ne gelen bir kız öğrenci, sınav giriş belgesini unutunca okul önünde bekleyen polislere haber verildi. Polisler, öğrenciyi en yakın kırtasiyeye götürüp, sınav giriş belgesini çıkarmasını sağladı. Sınava 3 dakika kala öğrenci, polis tarafından okula yetiştirildi.

Haber ve Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN

Kaynak: DHA

Mardin, AYT, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de sınava yetişemeyen öğrenci polis ekipleri tarafından okula yetiştirildi - Son Dakika

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