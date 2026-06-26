Sınavda Yapay Zeka ile Kopya Çekmeye Çalıştı - Son Dakika
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Sınavda Yapay Zeka ile Kopya Çekmeye Çalıştı

Sınavda Yapay Zeka ile Kopya Çekmeye Çalıştı
26.06.2026 12:00
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Çekmeköy'de AYT sınavında cep telefonuyla kopya çekmeye çalışan öğrenci tutuklandı.

ÇEKMEKÖY'de Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına cep telefonunu sokan Mustafa Eren K.(20), yapay zeka uygulamasını kullanarak kopya çekmeyi denedi. Sınav görevlileri tarafından farkedilen öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Mustafa Eren K., "Sınava tek başına gelmem ve okula giriş yaptığım sırada bırakabileceğim bir yer bulamadığım için telefonumu sessize alıp şortumun içine koyarak sınava girdim. Sınav başladıktan sonra telefonla soruların fotoğrafını çekip yapay zeka uygulamasında cevapları aratmak aklıma geldi. Bu amaçla telefonumu çıkarttım ve AYT Fen soru kitapçığının 37 ve 39'uncu sayfalarının fotoğrafını çektim" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 21 Haziran'da gerçekleştirilen AYT sınavı sırasında, Çekmeköy'de sınava giren Mustafa Eren K., içeri cep telefonu ile girerek yapay zeka uygulamasıyla kopya çekmeyi denedi. Sınav süresinin bitmesinin ardından salondan çıkarken görevliler tarafından durdurulan şüphelinin üzerinde cep telefonu ele geçirildi. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Eren K., çıkarıldığı mahkemece 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

'BİR ANLIK GAFLETE DÜŞEREK BÖYLE BİR GİRİŞİMİM OLDU'

Mustafa Eren K. ifadesinde, "Sınava tek başına gelmem ve okula giriş yaptığım sırada bırakabileceğim bir yer bulamadığım için telefonumu sessize alıp şortumun içine koyarak sınava girdim. Sınav başladıktan sonra telefonla soruların fotoğrafını çekip yapay zeka uygulamasında cevapları aratmak aklıma geldi. Bu amaçla telefonumu çıkarttım ve AYT Fen soru kitapçığının 37 ve 39'uncu sayfalarının fotoğrafını çektim. Ancak sınav salonunda 2 görevli olması nedeniyle telefonu daha fazla kullanmaya çekindim ve cebime koyarak soruları çözmeye devam ettim. Sınav süresi bittikten sonra salondan çıkmak için ayağa kalktığımda salon görevlileri 'Seni aramamız gerekiyor' diyerek beklememi istediler. Bende bir müddet sınıfta bekledim. Sınav görevlisi beni aldı ve binada bulunan polis memurlarının yanına götürdü. Orada yapılan üst aramamda cep telefonunu buldular. Beni gerekli işlemlerin ardından polis merkezine götürdüler. Sınava girerken telefonu yanımda götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değildi. Ancak sınav sırasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Sınav sorularının fotoğrafını kesinlikle hiçbir yerde veya hiçbir kişiyle paylaşmadım" dedi.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel, AYT, Suç, Son Dakika

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