Sincaba Cağ Kebabı Daveti - Son Dakika
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Sincaba Cağ Kebabı Daveti

Sincaba Cağ Kebabı Daveti
29.06.2026 10:53
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Erzurum'da pikniğe giden grup, sincaba cağ kebabı daveti yaparak ilgi çekti. Görüntüler viral oldu.

ERZURUM'da pikniğe giden arkadaş grubu, yuvasına girmeye çalışan sincabı görüntüledi. Gruptaki Muhammet Doğan, sincaba " Gel cağ kebabı ye toprakla uğraşma" diye seslenirken, görüntüler sanal medyada büyük ilgi gördü.

Palandöken ilçesindeki Tekedere Piknik Alanı'na giden bir grup arkadaş, eşyalarını alana indirirken yuvasına girmek isteyen 'Anadolu gelengisi' olarak bilinen yer sincabını gördü. Su bidonunun altında kalan yuvasına girmeye çalışan sincabı cep telefonuyla görüntüleyen Muhammet Doğan, "Giremiyor musun, ora senin yuvan mı?" diye seslendi. Yuva üzerindeki su bidonunun kaldırılması sonrası yer sincabı bir süre etrafını izledi. Sincabı görüntülemeye devam eden Muhammet Doğan, bölgeden uzaklaştığını görünce "Nere gidiyorsun? Gel gel et yiyelim. Gel cağ kebabı ye toprakla uğraşma. Cağ kebabı ye kendine gel" diye seslendi.

Yaşananlara ilişkin görüntüler, paylaşıldığı sanal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sincaba Cağ Kebabı Daveti - Son Dakika

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