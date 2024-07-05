Sincan Belediyesi, Çölyak Hastalarına Destek Verdi - Son Dakika
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Sincan Belediyesi, Çölyak Hastalarına Destek Verdi

Sincan Belediyesi, çölyak hastalarının tüketebileceği ürünlere kolaylıkla ulaşmaları için 432 ilçe sakini çölyak hastasına 1000'er lira destek sağladı. Ayrıca, bir evde iki çölyak hastası olanlara ise 2'şer bin lira destek verildiği belirtildi. Belediye Başkanı Murat Ercan, çölyaklıların yaşadığı zorlukları bildiğini ve ihtiyaç duydukları ürünlere kolaylıkla ulaşmaları için çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

05.07.2024 15:31
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Sincan Belediyesi, çölyak hassasiyeti bulunan 432 ilçe sakinine 1000'er lira destek verildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, desteğin, çölyak hastalarının tüketebileceği ürünlere kolaylıkla ulaşmaları için sosyal destek kartı aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da açıklamasında, glüten hassasiyeti bulunan çölyaklılara üç ayda bir destek ödemesi yaptıklarını aktardı.

Bir evde iki hastası olanların destek kartlarına ise 2'şer bin lira yatırdıklarını kaydeden Ercan, "Çölyaklı kardeşlerimizin ne gibi zorluklar yaşadıklarını çok iyi biliyorum. İhtiyaç duydukları ürünlere kolaylıkla ulaşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Her daim onların yanındayız ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sincan Belediyesi, Çölyak Hastalarına Destek Verdi - Son Dakika

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