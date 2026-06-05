Sincan Belediyesi\'nden 85 Bin TL Promosyon

SİNCAN Belediye Başkanı Murat Ercan, belediye personelini kapsayan banka promosyon anlaşmasını imzaladı. Anlaşma kapsamında çalışanlara 85 bin TL tek seferde ve nakit olarak yapılacak.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, promosyon sürecinin başından itibaren çalışanların hak ve beklentilerini gözeten bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, "İlk etapta sunulan teklifler belediye personelinin emeğini ve beklentilerini karşılamaktan uzaktı. Bu nedenle beklentilerin altında kalan teklifleri kabul etmedik. Yoğun görüşmeler ve uzun süren müzakereler sonucunda DenizBank ile anlaşmaya varıldı. Her bir belediye çalışanına 85 bin TL promosyon ödemesi tek seferde ve nakit olarak yapılacak. Sincan ilçemize gece gündüz emek veren, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımız adına banka promosyon sürecini en başından itibaren büyük bir hassasiyetle yürüttük. Personelimiz adına en iyi sonuca ulaşmak için görüşmeleri kararlılıkla sürdürdük. Yoğun müzakereler ve uzun süreli temaslar neticesinde Denizbank ile her bir personelimize 85 bin TL promosyon ödemesinin tek seferde ve nakit olarak yapılması konusunda anlaşma sağladık. Sincanımıza emek veren tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışma arkadaşlarımızın emeğini, hakkını ve alın terini önceleyen bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından belediye personeli, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ı belediye binasında alkışlarla ve coşkulu bir şekilde karşıladı.