Sincan'da 5 Gündür Devam Eden Su Kesintisi Mahalle Sakinlerini Mağdur Etti - Son Dakika
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Sincan'da 5 Gündür Devam Eden Su Kesintisi Mahalle Sakinlerini Mağdur Etti

Sincan'a bağlı Saraycık Mahallesi'nde 5 gündür devam eden su kesintisi, mahalle sakinlerini mağdur etti. Mahalle muhtarı Ahmet Yılmaz, su kesintisinin bir arıza nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Mağduriyetlerini anlatan mahalle sakinleri, hazır suyla diş fırçaladıklarını, banyo yapamadıklarını ve marketten su almak zorunda kaldıklarını ifade etti. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay ise sorunun çözülmesi için çalışmaların devam ettiğini ve su tankerleriyle takviye yapacaklarını açıkladı.

24.07.2024 17:41
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Sincan'a bağlı Saraycık Mahallesi'nde 5 gündür devam eden su kesintisi, mahalle sakinlerini mağdur etti.

Mahalle muhtarı Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağduriyetlerinin 5 gün önce su şebekesinde meydana gelen bir arızadan kaynaklandığını anlattı.

Yılmaz, arıza sonucu Saraycık TOKİ Konutları sakinlerinin suya erişiminin kesildiğini ifade etti.

Konuya ilişkin ilgili birimlerle görüşmeler yaptıklarını kaydeden Yılmaz, kendilerine pompa istasyonunun arızalandığının iletildiğini belirtti.

"Hazır suyla diş fırçalıyorum"

Site sakinlerinden 65 yaşındaki Veli Öney de, "Hazır suyla diş fırçalıyorum, banyo yapıyorum. Artık evime kokudan girilmiyor. Burada millet perişan." diye konuştu.

Marketten aldıkları suyu temizlik için kullandıklarını aktaran Öney, site yönetiminin, mağduriyetin giderilmesi için kendi imkanlarıyla bölgeye tanker getirttiğini ancak bu tankerin de yeterli gelmediğini anlattı.

"Tanker gelince burada izdiham oldu, millet su alamadı. En sonunda tankeri getiren adam bırakıp kaçtı." diyen Öney, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

60 yaşındaki İsmail Hakkı Türkeş ise sıcak havaya rağmen 5 gündür duş alamadıklarını ifade etti.

Bulaşıkları yıkamak ve kişisel temizlik için marketten hazır su aldıklarını anlatan Türkeş, "Allah'tan yukarıda bir bakkal var. Oradan 5 litrelik su alıyoruz. Burada insanlar ilk kez eve sahip oldu. Yani bizler dar gelirli vatandaşlardan oluşan bir grubuz. Hemen hemen hepimiz böyleyiz." diye konuştu.

"Çocuklarımı duş almaları için akrabalara götüreceğim"

Mahalle sakini 38 yaşındaki Nuh Güler de telefonuna gelen mesajları göstererek, şunları kaydetti:

"ASKİ sürekli mesaj gönderiyor. Diyor ki 'Sabah saat 08.00'de suyunuz gelecek. Sonra saat 08.30 oluyor, su yok. Bugün sabah aradım, saat 07.30'da. Telefonu açan hanımefendi 'Su basıldı, 2 saate geliyor.' dedi. 2 saat geçmesine rağmen gelmedi. Dediler ki 'Su, saat 17.00'de gelecek'. Az önce bir mesaj daha geldi, saat 17.00'de gelecek olan su 21.00'e ertelendi."

Birçok site sakininin su kesintisi nedeniyle akrabalarına gittiğini belirten Güler, "2024 Türkiye'sinde insanların duş almak için artık akrabalarına gittiği bir dönem yaşıyoruz. Hazır suyla diş fırçalamaya, tuvalet ihtiyacını gidermeye, banyo yapmaya çalışıyor insanlar. Çocuklarımı duş almaları için akrabalara götüreceğim. Yani ne olacak, bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

ASKİ'nin açıklaması

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, AA'ya yaptığı açıklamada, "Mahalledeki pompalarımızdan biri arızalanmış durumda. O pompayı tedarik için de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bugün yarın inşallah sorunu çözmüş olacağız." dedi.

ASKİ tarafından mahalleye su tankeri gönderilmediğinin belirtilmesi üzerine Akçay, şunları söyledi:

"Biz normal şartlarda böyle yerlere hemen tanker gönderiyoruz. Depoları varsa hemen dolduruyoruz ve tamamen çözemesek de sıkıntıyı hafifletmeye çalışıyoruz. Herhalde bir iletişim problemi olabilir ama biz genelde vatandaşın ihtiyaçlarına istinaden tanker gönderiyoruz."

Benzer durumun tekrarlanmaması için yedek hat çalışması yapacaklarını söyleyen Akçay, bölgedeki su kesintisi giderilene kadar su tankerleriyle takviyede bulunacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Saraycık, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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