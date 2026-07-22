Sincan'da Eğitim Helikopteri Düştü

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sincan ilçesinde eğitim helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bugün Sincan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi E-90 kara yolu yakınındaki araziye eğitim helikopterinin düştüğü anımsatıldı.

Açıklamada, kazada, pilot eğitmeni Y.B. ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli B.K'nin yaralandığının tespiti üzerine derhal adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamındaki adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla 1 cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bilgisi verilen açıklamada, olay yeri inceleme işlemlerinin yapılması ve bilirkişi kaza kırım ekibince kaza kırım raporu tanzim edilmesi için gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

Soruşturma işlemlerinin tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.