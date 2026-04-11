YANGIN 5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Ankara'nın Sincan ilçesindeki medikal malzeme üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı fabrika kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sincan'da Fabrikada Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?