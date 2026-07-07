Sincan\'da Market Denetimleri

SİNCAN Belediyesi zabıta ekipleri, Genel Koordinatör İsmail Can Ocak'ın katılımıyla ilçe genelindeki marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde raf ve kasa fiyat uyumu, hijyen koşulları, ürünlerin saklama şartları ve tartılarda dara uygulaması kontrol edilirken, kurallara uymayan işletmelere idari işlem uygulandı.

Sincan Belediyesi, tüketici haklarının korunması, güvenli gıda arzının sağlanması ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Genel Koordinatör İsmail Can Ocak'ın katıldığı denetimlerde zabıta ekipleri, marketlerde raf ve kasa fiyatlarının uyumunu, ürünlerin son kullanma tarihlerini, saklama koşullarını, hijyen standartlarını ve tartılarda dara uygulamasını kontrol etti. Denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere idari ve cezai işlem uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için uyarıda bulunuldu. Ocak, vatandaşların sağlığını ve bütçesini korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, "Market denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Cumartesi, pazarımız yok. Sahadayız her zaman. Vatandaşımızın hem cebini hem hijyenini düşünüyoruz. Ürünlerin son kullanım tarihleri, raf ve kasa fiyat uyumu, hijyen koşulları, soğuk zincir ürünlerinin uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve tartı işlemlerinde kanunen uygulanması gereken dara alımı başta olmak üzere tüketici haklarını ilgilendiren tüm konuların ilçe genelinde takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.