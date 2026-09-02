Sincan'da markette husumetli iki kişi birbirine ateş açtı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sincan'da markette husumetli iki kişi birbirine ateş açtı, 1 kişi yaralandı

Sincan\'da markette husumetli iki kişi birbirine ateş açtı, 1 kişi yaralandı
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Ankara Sincan'da bir markette karşılaşan husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada Hikmet P. bacağından yaralanırken, Şahin A. gözaltına alındı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde markette çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markette karşılaşan ve husumetli olan Şahin A. ile Hikmet P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin A., yanında bulunan tabancayla Hikmet P.'ye ateş etti. Hikmet P. de üzerindeki tabancayla karşılık verdi. Çatışmada, Hikmet P. bacağından vuruldu. Yaralı Hikmet P., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şahin A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, markette yaşanan tartışmanın ardından Şahin A. ve Hikmet P.'nin birbirine ateş ettiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sincan'da markette husumetli iki kişi birbirine ateş açtı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sincan'da markette husumetli iki kişi birbirine ateş açtı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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