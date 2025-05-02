Ankara'nın Sincan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Pınarbaşı Mahallesi'nde Y.Y. yönetimindeki 06 CRZ 467 plakalı otomobil, Muammer Aksoy Caddesi'ndeki kavşakta İ.K'nin kullandığı 06 HC 467 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 9 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Sincan'da Minibüs-Otomobil Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?