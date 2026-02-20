Sincan\'da Ramazan Denetimleri Devam Ediyor

SİNCAN Belediyesi zabıta ekipleri ramazan ayında da ilçedeki fırın ve market denetimlerini sürdürüyor. Genel Koordinatör İsmail Can Ocak'ın da katıldığı denetimlerde sağlıksız ortamlarda ekmek üretip satışını yapan fırınlar tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan fırın ve marketleri denetledi. Gıda üretimi yapan işletmelere yönelik başlatılan denetime Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak da katıldı. Yapılan incelemelerde işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, üretilen unlu mamullerin belirlenen gramaja uygunluğu, satılan gıdaların son tüketim tarihi ve kalitesi büyük bir özenle denetlendi. Sağlıksız ortamlarda ekmek üretimi yapan işletmeler tespit edildi. Yerlere saçılan ekmek hamurlarını, üretimde kullanılan tarihi geçmiş ürünleri tespit eden ekipler gerekli yasal işlemleri uyguladı. Üretim geçici süreyle durduruldu.

Genel Koordinatör İsmail Can Ocak halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin çok önemli olduğunu vurguladı. Zabıta ekiplerinin ramazan ayı boyunca sahada olacağını belirten Ocak, Sincan halkının sağlık ve huzur içinde bir ramazan geçirmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Ekipler zincir marketleri de denetledi. Ürünlerin son kullanım tarihi, kasa reyon uyumsuzluğu gibi eksikliklerini tespit ederek cezai işlem uyguladı.