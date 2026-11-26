Ankara'da telefon dolandırıcılığı şebekesinin ağına düşürdüğü Ramazan Y. (76), 810 bin lira dolandırılmaktan polis ekiplerinin dikkatli takibi sayesinde kurtuldu.

Sincan ilçesinde yaşayan Ramazan Y. ile telefonda iletişime geçen şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Şüpheliler, Ramazan Y.'yi hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğü, kimlik bilgilerinin suç örgütleri tarafından ele geçirildiği ve aile üyelerinin isimlerinin FETÖ soruşturmasına karıştığı gibi gerçek dışı ifadelerle kandırdı. Şüpheliler, bölgede yürütülen operasyona dahil ettiklerini belirttikleri Ramazan Y.'yi, 140 gram altınını evinin yakınında bulunan kuyumcuda bozdurarak elde ettiği parayı kendilerine ait IBAN'a göndermeye ikna etti. Ramazan Y.'nin kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin yönlendirmesiyle altınlarını bozduran Ramazan Y., 810 bin lirayı kendisine gönderilen hesaba aktardı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılara ait banka hesabına gelen parayı tespit ederek olaya müdahil oldu. Polis, şüphelilere ait hesaba bloke konulmasını sağladı ve Ramazan Y.'nin dolandırılmasının önüne geçti. Ramazan Y.'nin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şikayeti alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAHTE POLİS KİMLİKLERİYLE GÜVEN KAZANDILAR

Ramazan Y., şüphelilerin telefonla ulaşarak sahte polis kimliği ve çeşitli belgeler gösterdiklerini belirtti. Adının FETÖ'den dolayı 41 kişi ile birlikte suça karıştığını söylediklerini aktaran Ramazan Y., "Suç kayıtlarımızda herhangi bir sicilin yok. Devlete yardımcı olur musunuz' şeklinde yaklaştılar" dedi.

Telefonda konuştuklarını kimse ile paylaşmaması yönünde talimat verdiklerini söyleyen Ramazan Y., "Bir de bir yemin ettirdi. Burada kuyumculara operasyon düzenleyecekleri için bizdeki altınları kullanacaklarını belirterek, oradan faturasını alıp tekrar altınların bize iade edileceğini, kuyumcuda altınları bozdurmamı ve bankaya giderek parayı yatırmamı istediler. Bankaya gittim buraya parayı yatırdım. Parayı yatırdıktan sonra dekont makbuzunu aldım. İmzamın altına iki tane de nokta işareti 'Bu bizim şifremiz diyerek' koyduk. Ondan sonra bankadan çıktım. Tam telefonumla, 'İşlem tamam' diyeceğim zaman Ankara Emniyeti'nden arkadaşlar geldi, dolandırıldığımı söylediler. Paramın da bloke edildiğini anlattılar. Ankara Emniyeti'nden Allah razı olsun. Demek ki devletimiz var, devletimiz ayakta" ifadelerini kullandı.