Sincan'da Yüzme Kursları Başladı

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Sincan Belediyesi, yüzme bilmeyen çocuk ve yetişkinlere yönelik kurslara kayıtların başladığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Sincan'ın Çimşit, Yenikent ve Törekent mahallelerindeki yarı olimpik havuzlarda yüzme bilmeyen çocuk ve yetişkinler için ayrı kurslar açıldı.

Ücreti 15 yaş üzerindekiler için 600, 7-14 yaş arasındakiler için ise 350 lira olarak belirlenen kurslara başvurular 26 Eylül'e kadar devam edecek.

Kurslara ilişkin detaylı bilgi belediyenin internet adresinden alınabilecek.