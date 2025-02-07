Sincik’te Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil

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Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören ilk ve ortaöğretim okulları saat 13.00 itibariyle tatil edildi.

Sincik ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve aralıksız bir şekilde devam eden kar yağışı ilçede hava sıcaklığını düşürdü. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceyi gösterdiği Sincik ilçesinde taşımalı eğitim gören ilk ve ortaöğretim okulları Cuma günü saat 13.00 itibariyle tatil edilerek öğrenciler evlerine gönderildi. Tatil haberini alan öğrenciler okulun bahçesinde doyasıya eğlenerek kar yağışının tadını çıkardı.