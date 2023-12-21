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Sındırgı'da Etkili Olan Sis Kenti Kapladı - Son Dakika
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Sındırgı'da Etkili Olan Sis Kenti Kapladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabahın ilk ışıklarında görüş mesafesini azaltarak trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Sis bulutları arasında kaybolan ilçe, güzel manzaralar oluşturdu.

Sındırgı\'da Etkili Olan Sis Kenti Kapladı
21.12.2023 - 09:09,
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sis, kent merkezini kapladı.

İlçe merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabahın ilk ışıklarında görüş mesafesini azaltarak trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Kenti kaplayan sis, günün aydınlanmasıyla "doğal şehir" olarak nitelendirilen Sındırgı'da güzel manzaralar oluşturdu.

Yüksek kesimlerden bakıldığında ilçeyi kaplayan sis bulutu, dronla görüntülendi.

İlçe adeta sis bulutları arasında kayboldu. ??????

Kaynak: AA
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