Sındırgı\'da Geleneksel Aşure Etkinliği

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti Şubesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin evlerinden getirdiği malzemelerle hazırlanan aşureler, mahalle sakinlerine ikram edildi.

Aşurenin hazırlanma sürecinden dağıtımına kadar tüm aşamalarda bizzat görev alan öğrenciler, hem paylaşmanın hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı.

İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı Şube Başkanı Mustafa Öztürk, etkinliği yıllardır sürdürdüklerini belirterek, "Rabbim Muharrem ayını dolayısıyla hayırlara vesile eylesin. Rabbim kabul etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Sare Küçük de yaptıkları aşureyi komşulara dağıttıklarını söyledi.