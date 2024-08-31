Sındırgı\'da Geleneksel Panayır Başladı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen geleneksel panayır, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen ve 3 Eylül'de sona erecek Sındırgı Kocakonak Panayırı'nda lunapark ve sergiler bulunuyor.

Panayır kapsamında başlayan 23. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri de 3 Eylül'e kadar sürecek.

Ayrıca, yarın yöresel cirit ve değnek oyunları gerçekleştirilecek.