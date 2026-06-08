Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Gönültaş'ın kullandığı 43 AHH 009 plakalı kamyon Büyükdağdere Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sındırgı'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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