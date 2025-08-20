Sındırgı'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 45 BA 691 plakalı otomobil, çevre yolu Kocaköprü mevkisinde V.Ç'nin kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü V.Ç. ile K.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan V.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
