'1 VATANDAŞIMIZ DAHA KURTALIDI, 1 VATANDAŞIMIZI KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı İlçemizde yıkılan binada 1 vatandaşımız daha kurtarılmıştır. 1 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Sındırgı'da Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
