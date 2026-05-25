Sındırgı\'da Metruk Evde Yangın

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karagür Mahallesi'ndeki metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.