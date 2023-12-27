Pençe Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler için mevlit okutuldu

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 asker için mevlit okutuldu.
Sındırgı Belediyesi öncülüğünde Sındırgı Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü ve Sındırgı Sivil Toplum Platformu işbirliğiyle, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okutuldu, dualar edildi.
Mevlidin ardından lokma dağıtıldı.
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