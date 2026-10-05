Sındırgı'da rüzgar santraline 1 milyar 960 milyon liraya ÇED Olumlu kararı verildi - Son Dakika
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Sındırgı'da rüzgar santraline 1 milyar 960 milyon liraya ÇED Olumlu kararı verildi

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Sındırgı\'da rüzgar santraline 1 milyar 960 milyon liraya ÇED Olumlu kararı verildi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir Sındırgı'da kurulması planlanan 16 türbinli RES projesine "ÇED Olumlu" kararı verdi. Toplam bedeli 1 milyar 960 milyon lira olarak belirlenen projenin alanının 366 bin 989 metrekaresi orman sayılan alanda bulunuyor.

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulması planlanan 16 türbinli Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesine "ÇED Olumlu" kararı verdi. Santral ömrü 49 yıl olarak planlanırken, ÇED raporunda, proje bölgesinde yaklaşık 7 bin 400 ağaç bulunduğu belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sındırgı'da Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulması planlanan 16 türbinli RES projesine "ÇED Olumlu" kararı verdi.

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Tallı Burun, Kocayayla, Kocadağ ve Kertil köyü mevkilerinde kurulması planlanan santralin toplam bedeli 1 milyar 960 milyon lira olarak belirlendi.

Projenin Balıkesir kent merkezine 44,5, Sındırgı ilçe merkezine ise 7,2 kilometre mesafede bulunacağı belirtildi. Türbin noktalarından yerleşim yerine en yakın olan T16'nın, Kertil Mahallesi'ndeki meskun bir yapıya yaklaşık 660 metre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

ÇED alanının, Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Tarım Arazisi" ve "Orman Alanları" içerisinde kaldığı aktarıldı.

PROJENİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ORMAN SAYILAN ALANDA

Orman Genel Müdürlüğü'nce yapılan incelemeye göre, projenin 540 bin 969 metrekarelik alanının 366 bin 989 metrekaresinin orman sayılan alanda, 173 bin 979 metrekaresinin ise orman sayılmayan alanda bulunduğu bildirildi.

ÇED raporunda, proje alanının Susurluk ve Gediz havzalarının kesişiminde bulunduğu, hidrojeolojik açıdan ise proje alanı ve yakınındaki su kaynakları ile drenaj ağının Susurluk Havzası'ndan beslendiği belirtildi. Alan içerisinde mevsimsel akışa sahip dere yatakları ve bir kuyu bulunduğu, bölgedeki önemli akarsulardan birinin Simav Çayı olduğu kaydedildi.

PROJE ÖMRÜ 49 YIL OLARAK PLANLANDI

Proje kapsamında inşaat aşamasında 45, işletme döneminde ise 10 kişinin çalıştırılması öngörülüyor. İnşaat çalışmalarının gerekli izinlerin alınmasının ardından 24 ayda tamamlanması, santralin proje ömrünün ise 49 yıl olması planlanıyor.

ÇED raporunda, proje alanındaki orman alanı ve orman toprağı dikkate alınarak yaklaşık 37 hektarlık alan üzerinden ağaç sayısına ilişkin hesaplama yapıldı. ÇED alanındaki ağaç türlerinin karaçam ve meşe olarak tanımlandığı raporda, hektar başına 200 ağaç bulunduğu kabulüyle yaklaşık 7 bin 400 ağaçlık bir hesaplama yapıldı. Raporda, bu sayının kabuller doğrultusunda oluşturulduğu ve yalnızca bir öngörü niteliğinde olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Sındırgı'da rüzgar santraline 1 milyar 960 milyon liraya ÇED Olumlu kararı verildi - Son Dakika
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