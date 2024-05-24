Sındırgı Jeosit Alanı Proje Sergisi - Son Dakika
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Sındırgı Jeosit Alanı Proje Sergisi

Sındırgı Jeosit Alanı Proje Sergisi

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen Jeopark Düzenlemesi Mimari Tasarım Proje Sergisi'nde, Sındırgı Jeosit Alanı'nın konu alındığı öğrenciler tarafından hazırlanan konaklama ve müze konseptli projeler sergilendi. Sergide, 90 öğrencinin katıldığı bitirme projesinde en yüksek notu alan 17 proje sunuldu.

24.05.2024 09:38
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından tescillenen doğal oluşumların yer aldığı İda Madra Jeoparkı'nda, Sındırgı Jeosit Alanı'nın konu alındığı öğrenciler tarafından hazırlanan konaklama ve müze konseptli projeler sergilendi.

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünce düzenlenen "Jeopark Düzenlemesi Mimari Tasarım Proje Sergisi", Kocahan'ın bahçesinde yapıldı.

Proje yürütücüleri olarak Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Göksal Özbalta, Doç. Dr. Betül Bakır, Öğretim Görevlisi Osman Zeki, Araştırma Görevlisi Ayşegül Ağan ile yüksek mimarlar Osman Zeki Şahin ve Sema Yırcalı'nın görev aldığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesinin destekleriyle organize edilen sergide, 90 öğrencinin projelendirme çalışmasına katıldığı bitirme projesinde en yüksek notu alan 17 proje sunuldu. Öğrenciler hazırladıkları projeleri ziyaretçilere tanıtma imkanı buldu.

Yüksek Mimar Sema Yırcalı, yaptığı açıklamada, öğrencilerle çok güzel bir proje çalışmasında yer aldıklarını belirterek, "İyi bir proje dönemiydi. Hisaralan Kaplıcaları ve doğal sit alanında proje yapmak da keyifliydi. Umarım projeler, fikirler uygulanabilir. Burada böyle bir termal otel fikri güzel olabilir, belediyemiz de belki bu fikirleri kullanabilir. Bizler de elimizden gelen desteği vermeye hazırız, hep birlikte çalışırız." diye konuştu.

Öğretim Görevlisi Osman Zeki de öğrenci ve öğretmenlerin birlikte yaptığı bir çalışma olduğunu ve öğrencilerin ilerlemesine katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA

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