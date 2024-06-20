Sinema Salonlarında Bu Hafta: Sayara, Motorcular, Şeytan Ayini - Son Dakika
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Sinema Salonlarında Bu Hafta: Sayara, Motorcular, Şeytan Ayini

Bu hafta sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak olan filmler arasında Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak ve Özgül Koşar'ın başrolde olduğu yerli yapım Sayara: İntikam Meleği öne çıkıyor. Can Evrenol'un yönettiği film, Sayara'nın kız kardeşinin öldürülmesinin ardından başlayan intikam hikayesini anlatıyor. Yabancı filmler arasında ise Austin Butler, Jodie Comer ve Tom Hardy'nin oynadığı Motorcular ve Russell Crowe'un başrolde olduğu Şeytan Ayini dikkat çekiyor.

20.06.2024 10:53
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Sinema salonlarında bu hafta 1 yerli 2 yabancı yapım izleyiciyle buluşacak.

Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak ve Özgül Koşar'un başrolde oynadığı "Sayara: İntikam Meleği" filmi, haftanın tek yerli yapımı olarak öne çıkıyor.

Yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği film, Türkmenistanlı sessiz bir spor salonu temizlikçisi olan Sayara'nın, kız kardeşinin kontrolden çıkan bir arkadaş grubu tarafından öldürülmesinin ardından başlayan intikam hikayesini konu ediyor.

"Motorcular"

Vizyona girecek yabancı filmlerin başında ise Austin Butler, Jodie Comer ve Tom Hardy'nin oynadığı "Motorcular" filmi geliyor.

Jeff Nichols'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, orta batılı bir motosiklet kulübü olan Vandals'ın yükselişini konu alıyor.

"Şeytan Ayini"

Haftanın korku, gerilim filmi ise Russell Crowe'un başrolde oynadığı "Şeytan Ayini" filmi.

Joshua John Miller'ın yönettiği filmde, eşinin ölümünü atlatamayan Anthony'nin, bir korku filminin başrolüne seçilerek oyunculuk kariyerine geri dönmesi ve çekimler esnasında tuhaf ve rahatsız edici değişiklikler yaşamasını işliyor.

Kaynak: AA

Emre Kızılırmak, Russell Crowe, Tom Hardy, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinema Salonlarında Bu Hafta: Sayara, Motorcular, Şeytan Ayini - Son Dakika

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