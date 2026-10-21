Sinema salonu yatırımları, Yazgı ve SİSAY yöneticileri arasında masaya yatırıldı

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Günay ve dernek yöneticileriyle bir araya gelerek sinema sektörünün mevcut durumunu, salon yatırımlarını ve sektörün gelişimine yönelik beklentileri değerlendirdi.

Yazgı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"SİSAY Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serkan Günay, Genel Sekreter Sayın Cem Şener ve Yönetim Kurulu Üyelerini Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde, sinema sektörünün mevcut durumu, sinema salonu yatırımları ve sektörün gelişimine yönelik beklentiler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Sinema kültürümüzün güçlenmesi, sektörümüzün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve vatandaşlarımızın sinemayla daha güçlü bir bağ kurması için sektör temsilcilerimizle istişare ve iş birliğine önem veriyoruz. Kültür ve sanat hayatımızın önemli bir parçası olan sinemanın gelişimini desteklemeye ve sektör paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."