Sinemalarda 10 Yeni Film!

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(ANKARA)- Bugünden itibaren sinemalarda farklı türlerde 10 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, oyuncu kadrosunda Sylvester Stallone ve Jason Patric'in yer aldığı aksiyon türündeki "Armor" ile yönetmen koltuğunda Jacques Audiard'ın oturduğu dram türündeki "Emilia Perez" yer alıyor.

Armor

Amor, bir teslimat sırasında pusuya düşürülen baba ve oğlunun yaşadıkları sürece odaklanıyor. James, milyonlarca doları bankalar arasında taşıyan zırhlı bir güvenlik görevlisidir. Rook liderliğindeki bir hırsız ekibi, aracı ele geçirmek için plan yapar. Zırhlı aracı kuşatan ekip, James ve oğlu Casey'i eski bir köprüde köşeye sıkıştırır ve James, oğlunun hayatını kurtarmak içinelinden geleni yapacaktır.

Tür: Aksiyon, Dedektif, Gerilim

Yönetmen: Justin Routt

Oyuncular: Jason Patric, Sylvester Stallone, Dash Mihok

Emilia Perez (7 Aralık)

Uyuşturucu baronu Manitas Del Monte, Avukat Rita'dan ortadan kaybolmak için yardım ister. Rita'ya her zaman hayalini kurduğu kadın olan Emilia Perez olarak yaşaması teklifi sunulur. Teklifi kabul ederek yeni bir hayata başlayan Rita'nın geçmişi, planlarını tehdit eder.

Tür: Dram, Müzikal, Gerilim

Yönetmen: Jacques Audiard

Oyuncular: Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez

Çakallarla Dans 7

Filmde, güzellik yarıs¸masının organizasyonunda görev almak için İzmir'e giden ekibin yaşadıkları anlatılıyor. Düzenlenen yarışma, aslında yurtdıs¸ı ile yapılacak ham pırlanta ticaretinin kılıfıdır.

Tür: Komedi

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular: Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu

Bangkok Dog

Film, Ajan Andrew Kang'ın insan kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün çökertmesi için Tayland'a gönderilmesine odaklanıyor.

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Chaya Supannarat

Oyuncular: Brian Le, Sahajak Boonthanakit, Bear Williams

Vebal

Eşi Metin'in kendisinden boşandıktan sonra başka bir kadınla birlikte olduğunu öğrenen Nazlı, bunu engellemek için büyü yaptırır. Bunun sonucunda Metin ve Zeynep, açıklayamadıkları beknlenmedik şeyler yaşamaya başlar. Başlarına gelenlerden kurtulmak isteyen Metin, arkadaşı Mustafa'dan yardım ister. Mustafa'nın önerisiyle köyün cami hocasına gitmeleriyle cinlerden kurtulmak için mücadeleye başlarlar.

Tür: Korku

Yönetmen: Mehmet Ali Tugay

Oyuncular: Umut Özkan, Cansu Melis Karakuş, Nur Erkoç

Bir Salyangozun Anıları

Filmde, süs salyangozları toplamaya meraklı ve kitapları seven yalnız ve uyumsuz bir kadın olan Grace Pudel'ın hikayesi anlatılıyor.

Tür: Animasyon, Dram

Yönetmen: Adam Elliot

Oyuncular: Jacki Weaver, Eric Bana, Sarah Snook

Çam Yarması 2

Filmde, babalarını iflastan kurtarmak için çözüm arayan 3 kardeşin başlarına gelen olaylar anlatılıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Murat Kuşçu

Oyuncular: Tevfik İnceoğlu, Ferdi Kurtuldu, Murat Kuşçu

Gece Kasabı

Film, bir şirketin çevreci olmayan uygulamalarını protesto etmek için girdikleri mobilya mağazasında, kendilerini ölüm kalım savaşının içinde bulan bir grup aktivistin hikayesini konu ediyor.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Anouk Whissell, François Simard, Yoann-Karl Whissell

Oyuncular: Turlough Convery, Benny Opoku-Arthur, Jacqueline Moré

Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu

Film, antik medeniyetlere zaman yolculuğu yapan Nasreddin Hoca ve genç dostlarının yaşadıklarına odaklanıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Naser Maratibavil

RM: Right People, Wrong Place

Filmde, BTS'in lideri RM'nin, ikinci solo albümü "Right Place, Wrong Person"ın yazım ve prodüksiyonuyla geçen sekiz ayını anlatıyor.

Tür: Belgesel, Müzikal

Yönetmen: Seok-jun Lee, Subin IM

Oyuncular: RM