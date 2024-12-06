Sinemalarda 10 Yeni Film!

(ANKARA)- Bugünden itibaren sinemalarda farklı türlerde 10 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, oyuncu kadrosunda Sylvester Stallone ve Jason Patric'in yer aldığı aksiyon türündeki "Armor" ile yönetmen koltuğunda Jacques Audiard'ın oturduğu dram türündeki "Emilia Perez" yer alıyor.
Armor
Amor, bir teslimat sırasında pusuya düşürülen baba ve oğlunun yaşadıkları sürece odaklanıyor. James, milyonlarca doları bankalar arasında taşıyan zırhlı bir güvenlik görevlisidir. Rook liderliğindeki bir hırsız ekibi, aracı ele geçirmek için plan yapar. Zırhlı aracı kuşatan ekip, James ve oğlu Casey'i eski bir köprüde köşeye sıkıştırır ve James, oğlunun hayatını kurtarmak içinelinden geleni yapacaktır.
Tür: Aksiyon, Dedektif, Gerilim
Yönetmen: Justin Routt
Oyuncular: Jason Patric, Sylvester Stallone, Dash Mihok
Emilia Perez (7 Aralık)
Uyuşturucu baronu Manitas Del Monte, Avukat Rita'dan ortadan kaybolmak için yardım ister. Rita'ya her zaman hayalini kurduğu kadın olan Emilia Perez olarak yaşaması teklifi sunulur. Teklifi kabul ederek yeni bir hayata başlayan Rita'nın geçmişi, planlarını tehdit eder.
Tür: Dram, Müzikal, Gerilim
Yönetmen: Jacques Audiard
Oyuncular: Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez
Çakallarla Dans 7
Filmde, güzellik yarıs¸masının organizasyonunda görev almak için İzmir'e giden ekibin yaşadıkları anlatılıyor. Düzenlenen yarışma, aslında yurtdıs¸ı ile yapılacak ham pırlanta ticaretinin kılıfıdır.
Tür: Komedi
Yönetmen: Murat Şeker
Oyuncular: Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu
Bangkok Dog
Film, Ajan Andrew Kang'ın insan kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün çökertmesi için Tayland'a gönderilmesine odaklanıyor.
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Chaya Supannarat
Oyuncular: Brian Le, Sahajak Boonthanakit, Bear Williams
Vebal
Eşi Metin'in kendisinden boşandıktan sonra başka bir kadınla birlikte olduğunu öğrenen Nazlı, bunu engellemek için büyü yaptırır. Bunun sonucunda Metin ve Zeynep, açıklayamadıkları beknlenmedik şeyler yaşamaya başlar. Başlarına gelenlerden kurtulmak isteyen Metin, arkadaşı Mustafa'dan yardım ister. Mustafa'nın önerisiyle köyün cami hocasına gitmeleriyle cinlerden kurtulmak için mücadeleye başlarlar.
Tür: Korku
Yönetmen: Mehmet Ali Tugay
Oyuncular: Umut Özkan, Cansu Melis Karakuş, Nur Erkoç
Bir Salyangozun Anıları
Filmde, süs salyangozları toplamaya meraklı ve kitapları seven yalnız ve uyumsuz bir kadın olan Grace Pudel'ın hikayesi anlatılıyor.
Tür: Animasyon, Dram
Yönetmen: Adam Elliot
Oyuncular: Jacki Weaver, Eric Bana, Sarah Snook
Çam Yarması 2
Filmde, babalarını iflastan kurtarmak için çözüm arayan 3 kardeşin başlarına gelen olaylar anlatılıyor.
Tür: Komedi
Yönetmen: Murat Kuşçu
Oyuncular: Tevfik İnceoğlu, Ferdi Kurtuldu, Murat Kuşçu
Gece Kasabı
Film, bir şirketin çevreci olmayan uygulamalarını protesto etmek için girdikleri mobilya mağazasında, kendilerini ölüm kalım savaşının içinde bulan bir grup aktivistin hikayesini konu ediyor.
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Anouk Whissell, François Simard, Yoann-Karl Whissell
Oyuncular: Turlough Convery, Benny Opoku-Arthur, Jacqueline Moré
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
Film, antik medeniyetlere zaman yolculuğu yapan Nasreddin Hoca ve genç dostlarının yaşadıklarına odaklanıyor.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Naser Maratibavil
RM: Right People, Wrong Place
Filmde, BTS'in lideri RM'nin, ikinci solo albümü "Right Place, Wrong Person"ın yazım ve prodüksiyonuyla geçen sekiz ayını anlatıyor.
Tür: Belgesel, Müzikal
Yönetmen: Seok-jun Lee, Subin IM
Oyuncular: RM
Son Dakika › Güncel › Sinemalarda 10 Yeni Film! - Son Dakika
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