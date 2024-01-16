Singapur Cumhurbaşkanı, Taiwan\'ın bağımsızlığına karşı olduğunu belirtti

DAVOS, 16 Ocak (Xinhua) -- Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam, ülkesinin tek Çin ilkesine bağlılığını sürdürdüğünü ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yönündeki her türlü söylem ve eyleme kesinlikle karşı olduğunu belirtti.

Dünya Ekonomik Forumu 2024 Yıllık Toplantısı çerçevesinde Salı günü Çin Başbakanı Li Qiang ile görüşen cumhurbaşkanı, ülkesinin Taiwan meselesine ilişkin tutumunun değişmediğini vurguladı.

Öte yandan Li ise Çin'in Taiwan meselesine ilişkin ilkeli tutumunu ayrıntılı şekilde açıkladı.