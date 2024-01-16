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Singapur Cumhurbaşkanı, Taiwan'ın bağımsızlığına karşı olduğunu belirtti - Son Dakika
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Singapur Cumhurbaşkanı, Taiwan'ın bağımsızlığına karşı olduğunu belirtti

Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin Taiwan'ın bağımsızlığına karşı olduğunu ve tek Çin ilkesine bağlılığını sürdürdüğünü belirtti. Çin Başbakanı Li Qiang ise Taiwan meselesine ilişkin tutumunu ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

Singapur Cumhurbaşkanı, Taiwan\'ın bağımsızlığına karşı olduğunu belirtti
16.01.2024 - 18:06,
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DAVOS, 16 Ocak (Xinhua) -- Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam, ülkesinin tek Çin ilkesine bağlılığını sürdürdüğünü ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yönündeki her türlü söylem ve eyleme kesinlikle karşı olduğunu belirtti.

Dünya Ekonomik Forumu 2024 Yıllık Toplantısı çerçevesinde Salı günü Çin Başbakanı Li Qiang ile görüşen cumhurbaşkanı, ülkesinin Taiwan meselesine ilişkin tutumunun değişmediğini vurguladı.

Öte yandan Li ise Çin'in Taiwan meselesine ilişkin ilkeli tutumunu ayrıntılı şekilde açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Singapur Cumhurbaşkanı, Taiwan'ın bağımsızlığına karşı olduğunu belirtti - Son Dakika
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