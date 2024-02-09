Singapur'da Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları başladı - Son Dakika
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Singapur'da Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları başladı

Singapur\'da Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları başladı

Singapur'daki Gardens by the Bay'de (Körfez Bahçeleri) düzenlenen Çin Ay Yeni Yılı kutlamalarının ayrılmaz bir parçası olan 'Hongbao Nehri' ışıklandırma töreni turistler tarafından ilgiyle izlendi. Bu yıl 8-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik 10 gün sürecek.

09.02.2024 17:10
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SİNGAPUR, 9 Şubat (Xinhua) -- Singapur'daki Gardens by the Bay'de (Körfez Bahçeleri) Çin Ay Yeni Yılı kutlamalarının ayrılmaz bir parçası olan "Hongbao Nehri" ışıklandırma töreni sırasında fenerleri inceleyen turistler, 8 Şubat 2024.

Bu yıl 8-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan "Hongbao Nehri" etkinliği 10 gün sürecek. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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