Singapur'da Kargo Tankerine Çarpan Geminin Neden Olduğu Petrol Sızıntısı Kontrol Altına Alındı

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KUALA Singapur'da bir tarama gemisinin kargo tankerine çarpması sonucu oluşan ve kontrol altına alınan petrol sızıntısı sonrasında ülkenin güney kıyı şeridinde temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Singapur Denizcilik ve Liman İdaresinden yapılan açıklamada, 14 Haziran'da Hollanda bayraklı bir tarama gemisinin Singapur'un yakıt tedarik gemisine çarptığı anımsatıldı.

Çarpmanın yol açtığı hasar sonucu kargo tankerinden denize petrol sızdığı ancak bu sızıntının kontrol altına alındığı belirtildi. Sızıntının güney adaları ve halka açık bazı plajlara kadar ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, temizlik çalışmalarının hızla devam ettiği, birkaç gün sürecek çalışmalar kapsamında ilgili yerlerde yüzmenin yasaklandığı aktarıldı.

Yerel bir doğa koruma grubu ise sızıntıdan etkilenen bölgede telef olan balık, su samuru ve yalı çapkını görselleri paylaşarak, doğal yaşamın tehlike altında olduğu uyarısında bulundu.