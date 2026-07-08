Singapur'da Küçük Araç Fiyatları Rekor Kırdı - Son Dakika
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Singapur'da Küçük Araç Fiyatları Rekor Kırdı

08.07.2026 16:51
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Singapur'da küçük araç sahipliği için sertifika maliyeti 100.000 dolara yükseldi, rekabet artıyor.

Singapur'da araç sahipleri, küçük bir otomobile sahip olmak için neredeyse 100.000 dolar (1,64 milyon rand) ödemek zorunda kalacak. Şehir devletinin araç kotası sisteminde küçük modeller için maliyetler Çarşamba günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Singapur, araç sahipliğine 10 yıl izin veren sabit sayıda 'hak belgesi' düzenli olarak açık artırmaya çıkarıyor ve bu da yollardaki araç sayısını yaklaşık 1 milyonla sınırlamaya yardımcı oluyor.

Küçük araçlar (motor hacmi 1,6 litrenin altında) için sertifika fiyatları pandemi öncesi seviyelere göre dört katına çıktı ve düşüş belirtisi göstermiyor. Ulaştırma Bakanı Jeffrey Siow, Mayıs ayında artan fiyatlarla ilgili soruları yanıtlarken, rekabetçi elektrikli araç fiyatları nedeniyle talebin güçlü kaldığını ve açık artırmalarda daha küçük araç sertifikalarının bulunabilirliğinin azaldığını söyledi. Sertifikanın fiyatı tek başına ABD'de dört Toyota Corolla satın alma maliyetine eşdeğer. Singapur'da aynı araç, sertifika, kayıt ücretleri ve vergilerle birlikte 179.888 Singapur dolarına (139.000 dolar) mal oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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