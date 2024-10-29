Singapur'da Petrol Sızıntısı

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SİNGAPUR, 29 Ekim (Xinhua) -- Singapur'un Changi bölgesi açıklarında Pazartesi günü Bahama bandıralı bir dökme yük gemisi ile lisanslı bir yakıt ikmal tankeri arasındaki yakıt ikmali sırasında petrol sızıntısı meydana geldi.

Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi, sızıntı engelleninceye kadar 5 ton petrolün denize aktığının tahmin edildiğini ve idareye ait devriye gemilerinin petrol dağıtıcı maddelerle sızıntıya müdahale ettiğini bildirdi.

İdare, saat 08.00 itibarıyla kaza bölgesinin yakınlarında denizde ve karada petrol gözlemlenmediğini, tedbir amaçlı su üzerindeki petrolü almak için Changi açıklarında bir akıntı kesici bariyerler konuşlandırıldığını bildirdi.