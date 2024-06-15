Singapur'da Petrol Sızıntısı: Tarak Gemisi ile Yakıt Gemisi Çarpıştı

SİNGAPUR, 15 Haziran (Xinhua) -- Singapur'un Sentosa adasında bulunan Siloso plajındaki petrol sızıntısı, 15 Haziran 2024.
Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi (MPA), Hollanda bandıralı tarak gemisi Vox Maxima'nın Cuma günü Pasir Panjang Terminali'nde Singapur bandıralı yakıt gemisi Marine Honor ile çarpışarak petrol sızıntısına yol açtığını bildirdi. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
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