Singapur, Gazze'ye 300 Ton Yardım Malzemesi Gönderdi

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SİNGAPUR, 22 Temmuz (Xinhua) -- Singapur Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze'ye gönderilecek yaklaşık 300 ton konserve sardalya ve 1.000 ton pirincin teslim töreni Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Açıklamada, "Acil insani ateşkes yapılması ve tüm rehinelerin koşulsuz olarak, vakit geçirmeksizin ve güvenli bir şekilde serbest bırakılması çağrımızı tekrarlıyoruz. Ayrıca tüm tarafları Gazze'de çatışmalardan etkilenen sivillere acil, güvenli ve engelsiz bir şekilde insani yardım sağlanmasına izin vermeye çağırıyoruz" denildi.

Singapur'un Gazze'ye yaptığı bağışların değeri 17 milyon Singapur dolarını (12.,6 milyon ABD doları) aştı.