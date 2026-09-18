Singapur Ulusal Günü Ankara'da kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Singapur Ulusal Günü Ankara'da kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Singapur'un Ankara Büyükelçiliği, ülkenin ulusal günü vesilesiyle başkentte resepsiyon verdi.

Singapur'un Ankara Büyükelçiliği, ülkenin ulusal günü vesilesiyle başkentte resepsiyon verdi.

Ankara'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen Singapur Ulusal Günü resepsiyonuna, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Singapur'un Ankara Büyükelçisi Kok Li Peng'in yanı sıra Türkiye'de görevli yabancı diplomatik ve askeri misyon temsilcileri katıldı.

Kok, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin 61'inci ulusal gününü kutladı.

Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dörtlü Toplantıları ile Mekke Anlaşması'nın verdiği olumlu sinyallerin, çatışmaların yarattığı kaos karşısında memnuniyet verici istikrar ve işbirliği dengesi sunduğunu belirten Kok, bu girişimlerin başarılı olmasını temenni etti.

Kok, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) en yeni Diyalog Ortağı olduğunu hatırlatarak, ülkesinin gelecek yıl üstleneceği ASEAN dönem başkanlığı süresince ASEAN-Türkiye ilişkilerini geliştirmek üzere yakın işbirliğini sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u haziranda İstanbul'da kabul ettiğini anımsatan Kok, işbirliğini geliştirmek için önlerinde fırsatlar bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Dış PolitikaDiplomasiSingapurAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Floransa’nın dünyaca ünlü galerisini su bastı Floransa'nın dünyaca ünlü galerisini su bastı
Beşiktaş’a gol atan Abdallah’ın piyasa değeri görenleri şaşırttı Beşiktaş'a gol atan Abdallah'ın piyasa değeri görenleri şaşırttı
Takımın en iyilerindendi Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
39 ile yeni emniyet müdürü Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var 39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
Beşiktaş’tan Marsilya’ya karşı dört dörtlük performans Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans
Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi 5-0’lık dev skor Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
21:28
Otel penceresinden dehşet anları Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı
Otel penceresinden dehşet anları! Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı
21:21
İstanbul’da bina çöktü Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
İstanbul'da bina çöktü! Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
20:58
Özel’den vatandaşa ağza alınmayacak sözler Ortalık bir anda buz kesti
Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
20:51
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
20:42
Büyük heyecan öncesi sürpriz isim Berat Albayrak şehre geldi
Büyük heyecan öncesi sürpriz isim! Berat Albayrak şehre geldi
20:19
Atina’nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 21:53:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Singapur Ulusal Günü Ankara'da kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement