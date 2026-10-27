Singapur ve Endonezya, yangından sorumlu şirketlere ortak görev gücü kurmayı planlıyor - Son Dakika
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Singapur ve Endonezya, yangından sorumlu şirketlere ortak görev gücü kurmayı planlıyor

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Singapur ve Endonezya, yangınlardan sorumlu şirketlerin hesap vermesini sağlamak ve sınır aşan hava kirliliğiyle mücadele için ortak görev gücü kurmayı planlıyor. Görev gücü bilgi paylaşımı ve sınır ötesi delil toplamayı kolaylaştıracak, mümkünse varlık geri alımını sağlayacak.

Singapur ve Endonezya, orman yangınlarından sorumlu şirketlerin hesap vermesini sağlamak ve Güneydoğu Asya'da sınır aşan hava kirliliğiyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla ortak görev gücü kurmayı planlıyor.

The Straits Times gazetesinin haberine göre Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Nasir, başkent Cakarta'da Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Nasir, iki ülkenin şirketlerin sorumluluğunu güçlendirmek amacıyla ortak görev gücü kurulmasını ele aldığını belirtti.

Nasir, görev gücünün bilgi paylaşımı, mali istihbarat ve sınır ötesi delil toplama süreçlerini kolaylaştıracağını, ayrıca mümkün olması halinde yangınlardan sorumlu şirketlerle bağlantılı varlıkların geri alınmasını sağlayabileceğini ifade etti.

Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan da ülkede faaliyet gösteren şirketler dahil, hava kirliliğinden sorumlu şirketlere karşı alınabilecek önlemler konusunda Endonezyalı mevkidaşını bilgilendirdiğini söyledi.

İkili, görev gücünün Güneydoğu Asya'da yangınlar dolayısıyla dumanların yol açtığı hava kirliliğiyle mücadeleyi güçlendirmesinin amaçlandığını bildirdi.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Hükümet verilerine göre, Endonezya'da ağustos-eylül dönemindeki yangınlarla 60'tan fazla uçak ve 50 binden fazla personel mücadele etti.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunurken yağışları azaltan El Nino hava olayı koşulları daha da ağırlaştırıyor.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 200 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların ülkeye maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA
Hava KirliliğiEndonezyaSingapurGüncelDünyaSon Dakika

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