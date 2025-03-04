Sınıf Başkanı Cantaş'ın Vaadi Gerçekleşti - Son Dakika
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Sınıf Başkanı Cantaş'ın Vaadi Gerçekleşti

Uras Cantaş, başkan olursa milletvekilini getireceğim dedi ve AK Parti milletvekilini sınıfa davet etti.

04.03.2025 15:59
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"Başkan olursam milletvekilini getireceğim, top dağıtacağım" dedi ve yaptı

-Çekişmeli geçen sınıf başkanlığı seçiminde başkan olan Cantaş sınıfa milletvekilini getirdi

DÜZCE - Düzce Namık Kemal İlkokulu 3-F sınıf başkanlık yarışı çekişmeli geçti. Sınıf başkanı adayı olan Uras Cantaş seçim öncesinde "Başkan olursam milletvekilini getireceğim, top dağıtacağım" dedi ve seçimi kazandı. Sözünü tutan Cantaş, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ü öğrencilerle buluşturdu.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Namık Kemal İlkokulu'nda 3-F sınıfı öğrencileriyle birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Sınıf başkanlığı seçiminde aday olan Uras Cantaş'ın verdiği vaatler, yalnızca arkadaşlarının değil, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ü de etkiledi. "Başkan olursam milletvekilini getireceğim, top dağıtacağım" şeklindeki vaadiyle başkan olan Uras Cantaş, Milletvekili Ercan Öztürk'ü davet etti. Öztürk, Cantaş'ın bu talebini kırmayarak okula gitti ve 3-F sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Milletvekili Öztürk, "Minik sınıf başkanımızı hiç kırar mıyız? Çocukların enerji ve heyecanı beni oldukça etkiledi. Hem onların neşesine ortak olduk hem de küçük Başkanımızın diğer vaadine destek verdik. Geleceğin liderleri olan bu çocuklar, bugün büyük işler başarmaya devam ediyorlar. Onların gözlerinden öpüyorum" ifadelerinde bulundu.

Çocuklarda unutulmaz bir gün yaşadı.

Kaynak: İHA

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