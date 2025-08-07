Sinir Krizi Geçiren Adam Tartaklandı - Son Dakika
Sinir Krizi Geçiren Adam Tartaklandı

Sinir Krizi Geçiren Adam Tartaklandı
07.08.2025 15:00
Avcılar'da otomobillere saldıran adam, çevredekiler tarafından tartaklanarak polisle teslim alındı.

AVCILAR'da iddiaya göre sinir krizi geçirerek otomobilleri yumruklayan, iş yerlerine saldırmaya kalkan adam çevredekiler tarafından tartaklandı. Kalabalığın elinden güçlükle alınan adam polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, bir süre satış için sergilenmek üzere yere serilen halıların üzerine oturdu. Ardından, yerinden kalkarak bağırmaya ve park halindeki otomobilleri yumruklamaya başladı. Çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışan adam, iş yerlerine de saldırdı. Duruma sinirlenenler adamı tartaklamaya başladı. Yerden kalktıktan sonra da saldırgan tavrını sürdüren adam linç edilmek istendi. Sevk edilen polis ekipleri, öfkeli grubun elinden adamı güçlükle alarak ekip aracına bindirdi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Avcılar, Güncel, Suç, Son Dakika

13:23
