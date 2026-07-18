Sınır Ötesi Turizm Treni Seferlerine Başladı

SUİFENHE, 18 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Vladivostok kentiyle Çin'in Suifenhe kentini birbirine bağlayan sınır ötesi turizm treni cuma günü deneme seferlerine resmen başladı. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Mudanjiang'a kadar uzanan bu rota, demiryolu boyunca yer alan turizm kaynaklarını bir araya getirerek ziyaretçilere tek bir noktadan çok yönlü bir seyahat deneyimi sunuyor.