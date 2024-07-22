Sınırdaki asker ve polisler için aşure kaynadı - Son Dakika
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Sınırdaki asker ve polisler için aşure kaynadı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan bir grup genç, Muharrem ayı dolayısıyla Suriye sınırında nöbet tutan asker ve polisler için aşure yaptı. Gönüllü gençler, hayırseverler tarafından karşılanan malzemelerle aşure pişirip sınıra gönderdi. Aşureleri dağıtan gençler, askerlerin yanı sıra polislere ve çocuklara da ikramda bulundu. Bu geleneğin her yıl devam ettiğini belirten gönüllü grup temsilcisi, gelecek yıl da aşure dağıtımının devam edeceğini söyledi.

22.07.2024 23:12
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Aşure kazanları sınırdaki asker ve polisler için kaynadı

Gönüllü gençler sınırdaki asker ve polisler için aşure yaptı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan bir grup genç, Suriye sınırında nöbet tutan asker ve polisler için aşure yaptı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan bir grup gönüllü genç, Muharrem ayı dolayısıyla Suriye sınırında nöbet tutan asker ve polisler için aşure yaptı. Kadınlar, tamamı hayırseverler tarafından karşılanan malzemeleri pişirip aşure yaptı. Dev kazanlarda yapılan aşure küçük paketlere konularak sınıra gönderildi. Sınır birliklerini tek tek gezen gençler, aşureleri nöbet tutan askerlere dağıttı. Askerlerin yanı sıra polisleri de unutmayan gençler, karakol ve uygulama noktalarına giderek polislere aşure ikram etti. Kenar mahallelere de giden gençler, sokaklarda oynayan çocuklara aşure dağıttı. Aşure alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Her yıl sınırda nöbet tutan askerler ile ilçede yaşayan çocuklara aşure dağıttıklarını söyleyen Çocuklar Mutlu Olsun Yeter adlı gönüllü grubun temsilcisi Elif Bulut, "Arkadaşlarımızla birlikte çeşitli bölgelerde aşure dağıtımı yaptık. Sınırda nöbet tutan askerlerimizi de unutmadık. Bu geleneğimiz her sene devam ediyor. Allah nasip ederse seneye de tekrar devam edecek " diye konuştu.

Kaynak: İHA

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