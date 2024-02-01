Sinop Arı Yetiştiricileri Birliği Arı Hastalıkları Konusunda Konferans Düzenledi

Sinop Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından arı hastalıklarının önlenmesi konusunda konferans düzenlendi.
Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Dr. Rahşan Akpınar ve Parazitolog Dr. Selma Kaya arı hastalıkları konusunda bilgi verdi.
Sinop Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Metin Oktay Fındık, arıcıların hastalıkların farkına varmalarını hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Üreticilerimizin hastalıklarla başarılı mücadele yapabilecekleri yönünde bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. Kovan sayıları artmasına rağmen kovanlarındaki arı sayısı her geçen gün azalıyor, buna bağlı olarak ta kovan başına bal üretimi düşüyor. En önemli sebep arı hastalıklarıdır. Arı hastalıklarıyla en önemli çözüm yolu toplu olarak mücadele etmekten geçiyor. Tüm arıcıların ülkesel olarak ya da yerel olarak toplu mücadeleye girmeleri gerekir."
Toplu olarak mücadele edilmediği takdirde emeklerin boşa gideceğine işaret eden Fındık, "Arıcı üreticilerimizin tek başına ilaçlama mücadelesi kısa süreli yarar sağlayabilir ancak çevredeki arıcıların tamamı ilaçlama yapmadığında ilaçlama yapanların emekleri de boşa gitmiş olacak." ifadesini kullandı.
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