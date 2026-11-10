Sinop Ayancık'ta geri manevra yapan kamyonet 88 yaşındaki kadının ölümüne neden oldu

Sinop Ayancık'ta geri manevra yapan kamyonet 88 yaşındaki kadının ölümüne neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde geri manevra yapan kamyonet, 88 yaşındaki kadına çarptı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi; cenazesi incelemelerin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
İlçe merkezi Cevizli Mahallesi'nde sürücüsü belirlenemeyen ve geri manevra yapan 47 ACD 495 plakalı kamyonet, 88 yaşındaki Gülüzar Yıldırım'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yıldırım'ın cenazesi incelemelerin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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